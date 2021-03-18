Привычки людей, которые дико раздражают

Фото: BIGpicture
Иногда тебе кажется, что ты очень хорошо знаешь человека, а он внезапно начинает оставлять не съеденными кончики картошки фри или надкусывает всё печенье в коробке. Это как минимум немного обескураживает и даже вдохновляет оставить об этом заметку в соцсетях, как, например, сделали это герои нашей фотоподборки. Поистине разнообразие странных привычек не может не удивлять.
Комментарии
Когда на улице сморкаются
На четвертом фото, может не на роллах, а на суши? Судя по фото.
Ну или, если на фото не видно, и это и правда роллы, то "рыбу В роллах", не НА
Простите, что докапываюсь