Привычки людей, которые дико раздражают

Фото: BIGpicture

Иногда тебе кажется, что ты очень хорошо знаешь человека, а он внезапно начинает оставлять не съеденными кончики картошки фри или надкусывает всё печенье в коробке. Это как минимум немного обескураживает и даже вдохновляет оставить об этом заметку в соцсетях, как, например, сделали это герои нашей фотоподборки. Поистине разнообразие странных привычек не может не удивлять.