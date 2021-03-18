И блины, и промокоды. "Ростелеком" поддержал народные гулянья на Масленицу

"Ростелеком" в минувшее воскресенье, 14 марта, праздновал Масленицу сразу на трёх площадках. Оператор представил барнаульцам популярные пакетные предложения, дарил промокоды на доступ в Wink и играл с горожанами в хоккей.

"Уличные гулянья для нас – хороший повод приехать в жилые микрорайоны, чтобы пообщаться с барнаульцами в привычных для них местах: на детской площадке во дворе дома, на территории школы или рынка. Во время праздника мы интересуемся потребностями горожан в цифровых услугах и рассказываем о популярных акциях и сервисах", – рассказал директор Алтайского филиала "Ростелекома" Сергей Лавренюк.

На празднике в "ЭКО Ярмарке" на улице Взлетной сотрудники компании предлагали популярный тарифный план "Технологии выгоды", в который включены интернет, интерактивное ТВ, видеосервис Wink и мобильная связь. Тариф отличает высокая скорость домашнего и безлимитный трафик мобильного интернета, возможность подключить для членов семьи до пяти СИМ-карт и оптимизировать стоимость за счёт объёма услуг.

Во дворе на улице Энергетиков "Ростелеком" рассказывал жильцам близлежащих домов об услуге "Домашнее видеонаблюдение", которой можно управлять с помощью мобильного приложения на смартфоне. Участникам уличных гуляний специалисты дарили промокоды для подключения к Wink с бесплатным тестовым периодом.

А на стадионе школы № 133 в микрорайоне Дружный корпоративная команда компании соревновалась в игре "Хоккей на валенках". Организатором мероприятия выступил Краевой центр физического развития "Спортивная инициатива".

Оператор занял третье место, уступив команде Центробанка РФ и местной команде "Молодость". Всем участникам "Хоккея на валенках" "Ростелеком" вручил сувениры.