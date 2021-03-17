Менее 9 тысяч новых случаев COVID-19 выявили в России впервые с 1 октября

Менее 9 тысяч случаев COVID-19 в сутки выявлено в России впервые с 1 октября 2020 года. По данным федерального оперштаба по мониторингу ситуации с коронавирусом, в стране лабороторно подтвердили 8998 новых случаев заражения, общее число достигло 4 418 436.

Лидерство по суточному приросту удерживает Москва (+1201), второе место занимает Санкт-Петербург (+927), третье – Московская область (+436). Алтайский край с 117 новыми случаями занимает 18 место.

Из больниц выписали еще 10 755 человек, всего коронавирус перенесли 4 024 975 жителей страны.

С выявленным COVID-19 скончались еще 427 человек, всего за время пандемии в стране зарегистрировано 93 364 летальных исхода.