Ученые нашли в человеческом организме 55 новых химических веществ

Товары широкого потребления способны заразить организм человека неизвестными химическими веществами. К такому выводу пришли учение из Калифорнийского университета в Сан-Франциско.

Специалисты провели эксперимент и обнаружили в организмах беременных женщин 109 химических соединений, 55 из которых ранее не были обнаружены у людей.

"Мы применили масс-спектрометр высокого разрешения для обнаружения соединений, которые не встречались в человеческом организме. Это пластификаторы из косметики, пестициды, антипирены, соединения ПФАС, и так далее", — заявил один из участников исследования.

Какое влияние эти химические оказывают на организм человека еще предстоит выяснить, пишет ФАН.