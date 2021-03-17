В СПЧ выступили против возвращения смертной казни

Ответственный секретарь Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Александр Точенов считает, что запрос общества на смертную казнь связан с громкими судебными делами и выходом на свободу опасных преступников. При этом возвращение смертной казни, по его мнению, пока не требуется, сообщает РИА Новости.

Точенов прокомментировал результаты опроса ВЦИОМ.

"Это небольшая доля... Но люди об этом (смертной казни) помнят, потому что, к сожалению, тяжкие преступления совершаются, и они на слуху. На мелочь мы не обращаем внимание, а на серьезные вещи мы смотрим, конечно. И, когда выходят на свободу системные насильники и убийцы, это вызывает вопрос, а что дальше будет. Конечно, все боятся за себя, за своих близких и родных", — сказал Точенов.

Ранее стало известно, что Россияне хотели бы отменить в стране мораторий на смертную казнь, ужесточить наказание за коррупцию, отказаться от ЕГЭ и уменьшить налоги.