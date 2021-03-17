Сахар в рационе может удвоить производство жира в печени

Учёные из Цюрихского университета обнаружили, что умеренное потребление фруктозы может удвоить производство жира в печени. Об этом пишет Journal of Hematology.

Предыдущие научные работы показали, что фруктоза может нарушить способность печени эффективно сжигать жир. Известно, что диета с высоким содержанием фруктозы повреждает митохондрии и переводит печень от сжигания жира к его хранению.

В новом эксперименте приняли участие более 100 здоровых молодых людей. Их разделили на три группы, каждая из которых употребляла в день один напиток с 80 граммами фруктозы, глюкозы или сахарозы (примерно столько сахара в двух банках колы).

Результаты показали, что относительно небольшое количество сахара в пище может вызвать неблагоприятные метаболические эффекты, которые будут действовать довольно долго.

Ранее диетолог и нутрициолог из Мельбурна Лаура Форд назвала три основные причины, почему людей тянет к сладкому, и перечислила способы побороть соответствующее желание.