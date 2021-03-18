Метели и сильный ветер ожидаются в Алтайском крае 18 марта

В четверг, 18 марта, в Алтайском крае ожидаются метели и порывистый ветер – до 18 м/c.

Температура воздуха в регионе составит 0...-5 градусов. Небольшой, местами умеренный снег, метели. В утренние часы местами изморозь. На дорогах сильная гололедица.

Ветер юго-западный, 6-11 м/с, местами порывы до 18 м/с.

В Барнауле термометры покажут -2...-4 градуса. Небольшой снег, метель. На дорогах сильная гололедица.

Ветер юго-западный, 6-11 м/с.

В ночь с 18 на 19 марта температура воздуха составит -10...-15 градусов, местами в предгорьях до -20 градусов. В восточных районах небольшой снег. На дорогах сильная гололедица.