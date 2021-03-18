Владимир Путин потребовал уделить особое внимание борьбе с коррупцией

Президент России Владимир Путин потребовал прокуроров активнее заниматься анализом доходов чиновников. Об этом пишет ТАСС.

"Нужно выявлять несоответствие расходов муниципальных и госслужащих их доходам", – призвал глава государства, выступая на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры.

По мнению президента, прокуратура должна уделить более серьёзное внимание борьбе с коррупцией, особенно в таких сферах, как размещение и реализация гражданских и оборонных заказов, а также при предоставлении госуслуг, использовании муниципального и государственного имущества.

Ранее стало известно, что Москва возглавляет рейтинг российских регионов по количеству выявленных случаев взяточничества в 2020 году.