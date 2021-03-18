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Место, где похоронен настоящий Ленин. Алексей Пивоваров опубликовал пост о Барнауле

, ИА "Амител"
Журналист и блогер продолжает вести свою рубрику #городапивоварова

Российский журналист, основатель YouTube-канала "Редакция" Алексей Пиоваров на своей странице в Instagram ведёт рубрику #городапивоварова. Очередным "героем" раздела стал Барнаул, где, как отметил сам журналист, он никогда не был. 

"Главный герой мема "Барнаул! Алтайский край!" мог бы занять место Новосибирска и стать третьим по величине городом страны. Но история пошла по другому пути, и Транссибирская магистраль прошла в 300 км отсюда. Однако Барнаул не стал памятником нереализованных возможностей. Очевидно, не может постичь такая судьба "столицу мира" (ещё один мем)", – говорится в посте. 

Здесь также рассказывается о городской легенде, согласно которой в московском Мавзолее лежит подделка Ленина, а настоящее тело вождя находится на Алтае.

Кстати, поскольку сам Пивоваров в Барнауле не был, составить рассказ ему помогла одна из жительниц города. 

Алексей Пивоваров – российский журналист, телеведущий, блогер. До 2013 года работал на телеканале НТВ. В 2016 занял должность генерального продюсера телеканала RTVI. С 2019 года – автор YouTube-канала "Редакция" (на момент публикации 2,03 млн подписчиков). 
Автор ряда документальных фильмов и обладатель премии "Человек года" в номинации "Лицо с экрана" по версии журнала GQ.

Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

18.03.2021 08:06
- гость -

О дает.

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