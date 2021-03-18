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Эксперт рассказал об индексации социальной пенсии в апреле

, ИА "Амител"
Ближайшее повышение составит 3,4%
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Социальную пенсию проиндексируют с 1 апреля, рассказал агентству "Прайм" начальник центра аналитики НПФ "Сафмар" Евгений Биезбардис.

"Повышение производится ежегодно по прогнозному индексу роста прожиточного минимума пенсионера за предыдущий год, – уточнил Биезбардис. – В 2021 году оно составит 3,4%, а её среднегодовой размер достигнет 10 183 рублей".

Всего на индексацию из федерального бюджета до конца 2021 года направят около 12,8 млрд рублей. Изменения затронут 3,9 млн жителей страны, которые получают деньги по социальному и государственному пенсионному обеспечению.

Напомним, что, согласно решению губернатора Алтайского края Виктора Томенко, с 2021 года величина прожиточного минимума пенсионера в регионе составляет 9573 рубля. Показатель вырос за год на 501 рубль.

Ранее Биезбардис рассказал о том, что россиянам, которые до 2019 года получали пенсию в размере 25 тысяч рублей, в 2021 году будут выплачивать больше 30 тысяч

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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