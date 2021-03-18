Пожилые люди имеют больше шансов повторно заболеть коронавирусом

Учёные из Дании пришли к выводу, что люди старше 65 лет подвержены более высокому риску повторно заразиться COVID-19. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на научный журнал Lancet.

По данным исследователей, у переболевших ковидом людей уровень защиты от повторного инфицирования составляет 80,5%. При этом у пожилых людей это значение почти в два раза меньше – 47,1%.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, как избежать третьей волны коронавируса. Для этого, по его словам, людям необходимо соблюдать меры защиты от инфекции и вакцинироваться. Чиновник также напомнил, что тяжелее всех ковид переносят пожилые люди, и именно они нуждаются в дополнительной защите и приоритетной вакцинации.