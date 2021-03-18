Два директора алтайских организаций попались на уловки мошенников

Полицейские задержали пятерых мужчин, подозреваемых в мошенничестве, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Правоохранители выяснили, что летом 2020 года злоумышленники связались с руководителями двух организаций, расположенных в Барнауле и Новичихинском районе.

Звонившие предупредили о проверках и предложили собрать деньги на подарки должностным лицам, чтобы они отказались от идеи проводить ревизию.

"Решив уйти от проверок, руководители перечислили неизвестным денежные средства в сумме 12 и 29 тысяч рублей, – уточнили в полиции. – После перечисления денежных средств телефоны, с которых звонили злоумышленники, оказались вне зоны действия сети".

Против задержанных возбуждены уголовные дела. Полицейские продолжают сбор доказательств их причастности к преступлению.