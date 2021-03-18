Два директора алтайских организаций попались на уловки мошенников

Полицейские задержали пятерых мужчин, подозреваемых в мошенничестве, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.
Правоохранители выяснили, что летом 2020 года злоумышленники связались с руководителями двух организаций, расположенных в Барнауле и Новичихинском районе.
Звонившие предупредили о проверках и предложили собрать деньги на подарки должностным лицам, чтобы они отказались от идеи проводить ревизию.
"Решив уйти от проверок, руководители перечислили неизвестным денежные средства в сумме 12 и 29 тысяч рублей, – уточнили в полиции. – После перечисления денежных средств телефоны, с которых звонили злоумышленники, оказались вне зоны действия сети".
Против задержанных возбуждены уголовные дела. Полицейские продолжают сбор доказательств их причастности к преступлению.
Комментарии
А против тех кто испугался проверок. Возбудить.
Ха-ха-ха, им надо было после звонков написать заявление куда следует. Самое смешное началось если бы пришла проверка.
Нормативные акты и законодательство так быстро меняются, и их такое множество, что в случае проверки у 100% юрлиц нарушения можно найти.
Аттестации рабочих мест, ГО и ЧС, идентификация клиентов на предмет финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения... столько всего ненужного вешают на препринимателей.