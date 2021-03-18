СК возбудил уголовное дело из-за пропажи водителя "десятки" в Алтайском крае

СУ СКР по Алтайскому краю возбудил уголовное дело по статье "Убийство" из-за исчезновения 35-летнего барнаульца Фёдора Андреева. О местонахождении мужчины ничего неизвестно уже три месяца.

Установлено, что 18 декабря 2020 года мужчина выехал на автомобиле ВАЗ-2110 из дома в Барнауле. Спустя неделю машину обнаружили в кювете на Чуйском тракте в Красногорском районе. Водителя в салоне не было, где он – до сих пор неизвестно.

Андреев был одет в чёрный пуховик, чёрные вельветовые брюки, чёрную вязаную шапку.

Тех, кто обладает какой-либо информацией об инциденте, просят сообщить по телефону в Бийске (8-385-4) 36-71-11 или 02.

Ранее в СК сообщили о розыске 35-летнего Сергея Зюбина, который исчез больше месяца назад в Белокурихе. Мужчина ушёл из дома своих знакомых и пропал.