Праздник всех сонь и тех, кто не любит ранние подъёмы и суету, – Всемирный день сна – отмечается в предпоследнюю пятницу марта. Человек проводит во сне треть своей жизни, в отличие от животных, сон у которых может занимать большую часть их существования. Слаще всего спят кошки, а именно – африканские львы. Второе место по продолжительности сна занимают опоссумы и ленивцы, они могут проводить в этом по 15-19 часов в сутки. Белки и хомяки спят по 14 часов, а крысы – до 13 часов в сутки, ну а меньше всего спят лошади (по три часа) и мыши-малютки (Micromys minutus) – менее одного часа, – пишет National Geographic Россия.

Так или иначе, спят животные очень сладко, убедитесь сами.