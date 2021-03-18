Барнаулец арендовал игровую консоль и сдал её в ломбард

21-летний барнаулец разместил в интернете объявление о сдаче в аренду игровую приставку и наткнулся на мошенника. Молодой человек обратился в полицию, сообщает пресс-служба краевого ГУ МВД.

Со слов горожанина, на объявление откликнулся неизвестный мужчина. При встрече они условились об оплате и сроке возврата приставки, однако в обозначенное время устройство не вернули владельцу. Самостоятельно забрать девайс у арендатора не удалось.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый за кражу 34-летний житель Барнаула. Похищенную игровую приставку мужчина сдал в ломбард, а вырученные деньги потратил на личные нужды", – рассказали в полиции.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество, совершённое с причинением значительного ущерба гражданину".