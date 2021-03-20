Ох уж эти фильтры. Как сексуальная байкерша оказалась 50-летним мужчиной

Фото: t.me/retranslyator

Неожиданное разоблачение произошло в Стране восходящего солнца. 50-летний японец по имени Сойя, живущий в префектуре Ибараки, просто решил поиграть с фильтрами FaceApp, но всё зашло слишком далеко. Как пишет medialeaks, первые снимки рыжеволосой бестии на белом байке появились в сообществе Twitter Azusagakuyukz, посвящённому мотоциклам и всему тому, что с ними связано.

На фото девушка позирует рядом с мотоциклом на фоне различных пейзажей. Пользователи Сети мечтали узнать её имя или хотя бы получить ссылки на соцсети. Но однажды на одном из снимков пользователи обратили внимание на отражение девушки в боковом зеркале её байка. И там была далеко не юная красавица.

Позже настоящего байкера всё же нашли, и он рассказал, что в соцсетях никто не хочет смотреть на "дядю", пусть и харизматичного. Поэтому он и придумал такую нестандартную хитрость, которая, к слову, сделала его популярным.