У Регины Тодоренко выявили неизлечимую болезнь

Российская телеведущая Регина Тодоренко рассказала подписчикам в Instagram-stories, что у неё диагностировали неизлечимую болезнь.
Ей поставили диагноз "витилиго" из-за белого пятна на коже в районе колена. Девушка также спросила у подписчиков, сталкивался ли кто-нибудь с таким заболеванием.
Отметим, что витилиго – нарушение пигментации, связанное с исчезновением пигмента меланина на отдельных участках кожи. Предположительно, может быть вызвано воспалением, а также воздействием лекарственных и химических веществ. Предрасположенность передаётся по наследству.
Ранее Тодоренко на своей странице в Instagram опубликовала фото, на котором кажется, что она гуляет по пляжу без купальника. Девушка отметила эту забавную иллюзию.
Комментарии
Болезть на кого бы залезть!
Я даже не знаю - смеяться или чтоб стошнило...
Это не болезнь, а косметический недостаток.
бядапячаль
а родинка на опе не вылезла?
просто на коленках кожу стерла, глупышка...