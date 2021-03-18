У Регины Тодоренко выявили неизлечимую болезнь

Российская телеведущая Регина Тодоренко рассказала подписчикам в Instagram-stories, что у неё диагностировали неизлечимую болезнь.

Ей поставили диагноз "витилиго" из-за белого пятна на коже в районе колена. Девушка также спросила у подписчиков, сталкивался ли кто-нибудь с таким заболеванием.

Отметим, что витилиго – нарушение пигментации, связанное с исчезновением пигмента меланина на отдельных участках кожи. Предположительно, может быть вызвано воспалением, а также воздействием лекарственных и химических веществ. Предрасположенность передаётся по наследству.

Ранее Тодоренко на своей странице в Instagram опубликовала фото, на котором кажется, что она гуляет по пляжу без купальника. Девушка отметила эту забавную иллюзию.