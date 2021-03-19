Старейший вуз Алтая. АлтГПУ приглашает на день открытых дверей

АлтГПУ приглашает на день открытых дверей, который пройдёт 27 марта 2021 года в главном корпусе на Молодёжной, 55. Это возможность для будущих абитуриентов и их родителей узнать о направлениях подготовки, уточнить правила приёма в вуз, познакомиться с деканами и директорами факультетов и институтов.

Программа мероприятия:

10:00-14:00 – мастер классы;

– мастер классы; 11:00-12:00 – консультация по подготовке к ЕГЭ по английскому языку / немецкому языку / литературе;

– консультация по подготовке к ЕГЭ по английскому языку / немецкому языку / литературе; 12:00-13:00 – консультация по подготовке к ЕГЭ по обществознанию;

– консультация по подготовке к ЕГЭ по обществознанию; 13:00-14:00 – встреча с директорами и деканами учебных подразделений;

– встреча с директорами и деканами учебных подразделений; 14:00-15:00 – встреча с ответственным секретарём приёмной комиссии вуза Юлией Корольковой.

АлтГПУ – это старейший вуз Алтая с мощными образовательными традициями. Здесь реализуют более 150 образовательных программ. Корпуса университета оборудованы компьютерными классами с современным программным обеспечением и Wi-Fi. В распоряжении студентов также богатейшие фонды научно-педагогической библиотеки.

Кроме того, в АлтГПУ можно вести активную внеучебную деятельность. В вузе развита система студенческого самоуправления, работает медиацентр. Студенты могут вступить в вокальные, хореографические и театральные творческие коллективы, стать активистами студотрядовского движения или волонтёрского центра.

Студенческий городок расположен в шаговой доступности от учебных корпусов. Также обучающимся в АлтГПУ доступны оздоровительные услуги вузовского санатория-профилактория "Мечта".