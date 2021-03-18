Прокуратура возбудила дело после блокировки движения трамваев в Бийске

Прокуратура Бийска выявила нарушения прав жителей алтайского наукограда во временной блокировке движения трамваев из-за заметённых трамвайных путей, сообщает "Банкфакс".

В связи с этим директору МУП "Бийскгортранс" внесли представление об устранении нарушений, а против начальника службы пути муниципального предприятия возбудили административное дело по статье "Нарушение муниципальных нормативных правовых актов в области благоустройства территорий муниципальных образований".

Санкции предусматривают до 10 тысяч рублей штрафа для должностных лиц и до 50 тысяч рублей – для юридических.

Напомним, трамвайное движение в Бийске оказалось приостановлено 2 марта из-за снежных заносов. Согласно сообщению администрации города, с полуночи до 6 утра 2 марта на линиях была отключена подача электроэнергии из-за обильных снегопадов.

"Бийскгортранс" не смог очистить пути, а потому было принято решение остановить движение трамваев до их полной расчистки. Полностью восстановить движение по всем маршрутам удалось только через две недели.