Прокуратура возбудила дело после блокировки движения трамваев в Бийске

Прокуратура Бийска выявила нарушения прав жителей алтайского наукограда во временной блокировке движения трамваев из-за заметённых трамвайных путей, сообщает "Банкфакс".
В связи с этим директору МУП "Бийскгортранс" внесли представление об устранении нарушений, а против начальника службы пути муниципального предприятия возбудили административное дело по статье "Нарушение муниципальных нормативных правовых актов в области благоустройства территорий муниципальных образований".
Санкции предусматривают до 10 тысяч рублей штрафа для должностных лиц и до 50 тысяч рублей – для юридических.
Напомним, трамвайное движение в Бийске оказалось приостановлено 2 марта из-за снежных заносов. Согласно сообщению администрации города, с полуночи до 6 утра 2 марта на линиях была отключена подача электроэнергии из-за обильных снегопадов.
"Бийскгортранс" не смог очистить пути, а потому было принято решение остановить движение трамваев до их полной расчистки. Полностью восстановить движение по всем маршрутам удалось только через две недели.
Комментарии
Санкции предусматривают до 10 тысяч рублей штрафа для должностных лиц и до 50 тысяч рублей – для юридических.
------------
Ужас то какой!
А чё не к Госпду Богу!?