18-летний недострой в барнаульском посёлке превратят в бизнес-центр

В барнаульском посёлке Солнечная поляна из заброшенного недостроя сделают современный бизнес-центр. Архитекторы предложили пристроить двухэтажный корпус к зданию, которое мозолит глаза барнаульцам уже 18 лет. На градсовете, прошедшем 17 марта, проект утвердили, однако эксперты подняли вопрос единого архитектурного облика Барнаула.

Вторая жизнь

Строительство здания на ул. Геодезической, 96б, было заморожено ещё в начале 2000-х. Руководитель "Мастерской Золотова" Владимир Золотов сообщил, что объект решено не сносить, а доработать.

"Здание было запроектировано "Градо" (архитектурной мастерской, которая уже не работает, – прим. ред.), но уже 18 лет находится в недостроенном состоянии. К нему мы делаем пристрой, объединяем их планировочным и цветовым решением", – рассказал Золотов.





Согласно проекту, фасады нового здания будут оштукатурены с вкраплениями керамогранита. Основной цвет собираются использовать "под дерево". Объект проектируется для компании по ремонту бытовой техники.

"Назначение здания – предприятие бытового обслуживания. В существующем здании – техподполье и два этажа. Тут будут приёмщики бытовой техники для ремонта, а в пристрое – разгрузочная зона, склады временного хранения, на втором этаже – мастерские", – отмечает Золотов.

Стилистическая "солянка"

Члены градсовета проект одобрили, хотя и усомнились, что облик будущего здания соответствует современным тенденциям архитектуры. Автор проекта ответил, что именно такой стиль утвердил заказчик: "Я считаю, что данный образ соответствует этому месту – коттеджной застройке вокруг, а также требованиям и пожеланиям клиента".

Депутата барнаульской гордумы Евгения Носенко смутило, что новый объект не сочетается с цветовой гаммой магазина "Мария-Ра", который расположен рядом, а потому он предложил градсовету поскорее озаботиться разработкой общего дизайн-кода города (документ, который регламентирует строительство зданий по цвету, форме, высоте и другим параметрам, – прим. ред.).

"В данном случае у нас получится одно здание брендированное в жёлто-бежево-зелёных тонах, это "Мария-Ра", а рядом – такое здание. "Солянка", конечно, все объекты разные. Вопросов к автору нет, но городу нужен дизайн-код. Он даст некоторые ограничения, чтобы улица была в одном стиле, виде, чтобы цветовые решения не сильно различались", – считает Носенко.