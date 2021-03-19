Хендмейд-магазин под ключ. Как продавать товары ручной работы по всему миру

Центр "Мой бизнес" проведёт практический интенсив в онлайн-формате "Etsy. Создание магазина под ключ". Etsy.com – это главный handmade-портал, на котором производители товаров ручной работы могут продавать свои изделия по всему миру.

Интенсив будет полезен предпринимателям, которые хотят научиться торговать на международной площадке, планируют создать и оформить свой магазин.

Программа вебинара:

Главное о маркетплейсе: разделы продающего магазина;

Заполнение основных разделов на английском языке;

Как сделать продающий визуал: знакомство с основными графическими инструментами;

Администрирование магазина;

Создание продающего листинга: профили доставки, вариации;

Воронка продаж;

Ключевые слова и SEO: всё об оптимизации листингов;

Маркетинговая стратегия: распродажи, купоны, внешний трафик;

Ведение магазина: работа с иностранными клиентами.

Спикер – Алина Гончаренко, производитель, продающий продукцию по всему миру от США до Австралии, с товарами-бестселлерами на зарубежных площадках; основатель агентства электронной торговли GOecom и проекта для handmade-производителей Bezgraniz. Алина Гончаренко – федеральный спикер АО "Деловая среда", автор обучающих тренингов по запуску продаж на российских и зарубежных маркетплейсах.

Вебинар состоится на онлайн-площадке центра "Мой бизнес" 24 и 25 марта 2021 года с 18:30 до 21:00. Участие бесплатное. Регистрация открыта на сайте мойбизнес22.рф. На адрес электронной почты, указанной при регистрации, 23 марта придёт ссылка на подключение.

Центр "Мой бизнес"

Адрес: г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19

Тел.: 8 800 222 8322

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