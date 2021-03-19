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Хендмейд-магазин под ключ. Как продавать товары ручной работы по всему миру

, ИА "Амител"
Продавцов и производителей товаров хендмейд приглашают на бесплатный вебинар по продажам на международной площадке

Центр "Мой бизнес" проведёт практический интенсив в онлайн-формате "Etsy. Создание магазина под ключ". Etsy.com – это главный handmade-портал, на котором производители товаров ручной работы могут продавать свои изделия по всему миру.

Интенсив будет полезен предпринимателям, которые хотят научиться торговать на международной площадке, планируют создать и оформить свой магазин.

Программа вебинара:

  • Главное о маркетплейсе: разделы продающего магазина;
  • Заполнение основных разделов на английском языке;
  • Как сделать продающий визуал: знакомство с основными графическими инструментами;
  • Администрирование магазина;
  • Создание продающего листинга: профили доставки, вариации;
  • Воронка продаж;
  • Ключевые слова и SEO: всё об оптимизации листингов;
  • Маркетинговая стратегия: распродажи, купоны, внешний трафик;
  • Ведение магазина: работа с иностранными клиентами.

Спикер – Алина Гончаренко, производитель, продающий продукцию по всему миру от США до Австралии, с товарами-бестселлерами на зарубежных площадках; основатель агентства электронной торговли GOecom и проекта для handmade-производителей Bezgraniz. Алина Гончаренко – федеральный спикер АО "Деловая среда", автор обучающих тренингов по запуску продаж на российских и зарубежных маркетплейсах.

Вебинар состоится на онлайн-площадке центра "Мой бизнес" 24 и 25 марта 2021 года с 18:30 до 21:00. Участие бесплатное. Регистрация открыта на сайте мойбизнес22.рф. На адрес электронной почты, указанной при регистрации, 23 марта придёт ссылка на подключение.

Центр "Мой бизнес"
Адрес: г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19
Тел.: 8 800 222 8322
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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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