В Госдуму внесли законопроект об изъятии автомобилей у пьяных водителей

Депутаты башкирского парламента внесли в Госдуму законопроект, предусматривающий конфискацию автомобилей у нетрезвых водителей. Об этом сообщает пресс-служба Госсобрания республики.

Как подчеркнул в беседе РИА Новости спикер регионального парламента Константин Толкачёв, когда человек садится за руль нетрезвым, автомобиль под его управлением может оказаться "орудием совершения преступления".

Башкирские депутаты предлагают конфисковывать автомобили в двух случаях: если водитель второй раз за год попался за рулём нетрезвым или пьяным совершил ДТП с тяжёлыми последствиями.

Ранее сообщалось, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила ужесточение максимального наказания для водителей, которые систематически садятся нетрезвыми за руль, – с двух до трёх лет.