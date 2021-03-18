В Госдуму внесли законопроект об изъятии автомобилей у пьяных водителей

Депутаты башкирского парламента внесли в Госдуму законопроект, предусматривающий конфискацию автомобилей у нетрезвых водителей. Об этом сообщает пресс-служба Госсобрания республики.
Как подчеркнул в беседе РИА Новости спикер регионального парламента Константин Толкачёв, когда человек садится за руль нетрезвым, автомобиль под его управлением может оказаться "орудием совершения преступления".
Башкирские депутаты предлагают конфисковывать автомобили в двух случаях: если водитель второй раз за год попался за рулём нетрезвым или пьяным совершил ДТП с тяжёлыми последствиями.
Ранее сообщалось, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила ужесточение максимального наказания для водителей, которые систематически садятся нетрезвыми за руль, – с двух до трёх лет.
Комментарии
Давно пора не только авто забирать, но и права навсегда. Таким людям нельзя управлять машиной.
Забирать если пьяный и все. Какой повтор
Самым адекватным решением будет лишение прав на всегда. Но лишение автомобиля тоже норм. Опять же, а если не на своём авто алкаш рассекает?
Правильно, ПОДДЕРЖИВАЮ!!!
С одной стороны - правильно, но... В нашей стране иногда и шестилетних мальчиков признают пьяными...
Ну сомнительно... в семье может и муж и жена ездить на машине, например. Какое право имеют забирать машину из-за одного члена семьи. Один допустим пьяный ездил, а второй не нарушает и не пьёт, и должен лишиться машины? Как с этим вопросом? Не, бред. Просто надо прав лишать. Но такие и без прав поедут и машину найдут,пф.
18.03.2021 16:57
Гость
Муж или жена не знают, что их половинка киряет в дуплину? Знает. Вот и солидарная ответственность семья же.
Без прав и машины намного сложнее поехать, чем просто без прав. И кстати где можно пьяному найти машину? В любом дворе?
Пьяный за рулем, пьяный избил сотрудников санатория, пьяный избил сотрудников Росгвардии, пьяный убил, пьяный поджёг. Сколько это будет продолжатся. Много чести алкашам.
Права не лишать, пускай второй авто покупает.