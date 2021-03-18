Алтайский край признали "Партнёром года" на международной выставке

Алтайский край победил в номинации "Партнёр года" на международной туристической выставке MITT-2021, сообщили amic.ru в "Алтайтурцентре". Награждение состоялось 17 марта.

В этом году на выставке MITT регион представляют более 25 организаций, в том числе туроператоры и санаторно-курортные учреждения.

Делегация Алтайского края провела ряд переговоров по вопросам, затрагивающим тему туризма. На 18 марта запланирована очередная встреча – представители краевого управления по развитию туризма и курортной деятельности обсудят сотрудничество с туроператором TUI Россия.

Отметим, что MITT – крупнейшая в России и ближнем зарубежье международная туристическая выставка. В 2021 году её провели в 27-й раз. В ней принимают участие 1,5 тысячи компаний из 229 стран.