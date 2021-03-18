Пьяный постоялец напал на сотрудника санатория в Белокурихе

Сотрудники Росгвардии задержали постояльца санатория в Белокурихе, который нарушал правила пребывания в оздоровительном учреждении, а также избил сотрудника здравницы. Подробности сообщает пресс-служба алтайского подразделения силового ведомства.

На пульт дежурного вневедомственной охраны поступил сигнал "Тревога" из одного из санаториев. На место выдвинулась группа задержания. Администратор учреждения рассказал, что один из посетителей находился в состоянии алкогольного опьянения, вёл себя агрессивно, нецензурно выражался, мешал другим отдыхающим. После того как сотрудник санатория сделал постояльцу замечание, гость избил его.

Дебоширом оказался житель Кемеровской области. Его задержали и передали сотрудникам полиции. Дальнейшая судьба мужчины пока неизвестна.

Ранее сообщалось, что пьяный 37-летний житель Славгорода избил сотрудника Росгвардии, который прибыл на вызов о нарушении общественного порядка.