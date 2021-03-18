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Компании "Сухой" и "МиГ" прекратят существование

, ИА "Амител"
Их сольют в единый Корпоративный центр самолётостроения
Фото: Fotokto.ru

Фото: Fotokto.ru

Крупнейшие российские компании по производству самолётов "Сухой" и "МиГ" больше не будут существовать как самостоятельные юридические лица, сообщает РБК.

Их объединят с другими авиастроителями ("Ильюшин", "Туполев", "Иркут") в Корпоративный центр самолётостроения с централизованным управлением из Москвы.

По словам источника издания, таким образом власти планируют минимизировать издержки на аппарат управления, сохранив численность персонала, отвечающего за конструирование и сборку воздушных судов.

"Где-то порядка пяти тысяч – это управленцы в чистом виде. А классическая управляющая холдинговая компания в составе "Ростеха" – это где-то около 500 человек. То есть к этому будут стремиться", – утверждает источник.

Преобразование планируют реализовать поэтапно, в течение нескольких лет, заверили в "Ростехе". Реформа "призвана убрать избыточные уровни управления, сделать административную структуру корпорации более компактной и гибкой, сократить непроизводственные издержки", уточнили в госкорпорации.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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