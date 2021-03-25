"Шевели ляжками". Что ответить начальнику-хаму и как защищаться от нахалов в жизни

Хамство вводит в ступор. Тебе смачно нагрубили на улице, а ты не знаешь, как правильно отреагировать и потом весь день злишься от обиды. А если тебе хамит человек, от которого ты зависишь? Как охладить слишком вспыльчивого начальника, отучить дерзить подростков и как помочь ребёнку, которого унижает учитель? Об этом amic.ru рассказала барнаульский психолог Людмила Слободчикова. Самое интересное: хамство бывает разным – ситуативным, имиджевым, элитным. Как следует себя вести в каждом из этих случаев и какие ошибки не стоит допускать – читайте в нашем материале.

Что такое хамство?

– Людмила, как правильно реагировать на хамство? Реально ли с ним бороться?

– Бороться с ним крайне сложно, а подчас невозможно. Что такое хамство? Это пренебрежение нормами нравственной гигиены. Оно может проявляться в грубости, оскорблении, насмешке и так далее. Может начинаться с самого простого – повышения голоса и сопровождаться физической агрессией, когда не только, к примеру, обозвали, но и толкнули, что-то отобрали.

Хамство бывает ситуативным и постоянным. И в зависимости от того, с чем вы столкнулись, нужно выбирать тактику поведения. Ситуативное хамство – это когда мы с человеком встретились однажды – в автобусе, в кафе, в магазине, в поликлинике – и вряд ли когда-нибудь ещё увидимся. Постоянное – это когда вы регулярно пересекаетесь с обидчиком (в классе, в рабочем коллективе, в семье), и хамство является показателем конфликтных отношений.

– И что делать при ситуативном хамстве? Например, ребёнок закапризничал. А кто-то мимо проходящий бросает: "Нарожали, а воспитывать не хотят!"

– В этом случае самая верная тактика поведения – проигнорировать. Если при ситуативном хамстве мы начнём вступать в диалог, "качать права", то только усилим конфликтную ситуацию. Объясню почему.

В психологии есть такое направление, как транзактный анализ. Согласно ему каждый из нас бывает в позиции родителя, взрослого и ребёнка. Человек, который хамит, изо всех сил старается занять позицию критикующего родителя, который устанавливает правила и нормы, диктует их другим: "Что вы лезете?", "Вы здесь не стояли!", "Что вы себе позволяете?" Для него хамство – способ показать свою силу и значимость. И если мы тоже займём позицию критикующего родителя и начнём вразумлять, получится, что мы попытаемся поставить хама в позицию ребёнка. А он, наоборот, пытается из роли ребёнка выпрыгнуть. Что мы получим? Он взорвётся ещё сильнее. А возможно, станет вовсе неуправляемым, и дело дойдёт до рукоприкладства.

Самая конструктивная позиция – позиция взрослого. Он не опустится до выяснения отношений с незнакомым человеком. Он, скорее всего, проигнорирует эту ситуацию и отойдёт в сторону, так как понимает, что с паровозом или ледоколом связываться не стоит. Для него хам – человек повышенной опасности. И тратить на него свои жизненные ресурсы не стоит.

А если нахамить в ответ?

– А если дать понять человеку, что его поведение неприятно? Попросить: "Не хамите мне". Будет прок?

– Никакого. С одной стороны, это может ещё сильнее разозлить вашего оппонента: "Да я ещё не хамил!" А с другой – он просто может не понять, что вы имеете в виду.

Для кого-то хамство – это когда уже летят маты, но для кого-то даже и маты норма. Однажды я наблюдала, как папа общался сыном. Малышу на вид не больше двух лет. И папа ему говорил: "Шевели ляжками". Мне было и неприятно, и неловко это видеть. Между тем, наверняка, такое поведение в их семье воспринимается как нормальное. Такой своеобразный стиль общения. Поэтому не надо говорить: "Не хамите мне", так как в этом случае мы оперируем категориями, которые невозможно пощупать, потрогать, оценить, потому что для каждого хамство – это своё.

А если мы говорим: "Не надо со мной так разговаривать. Меня это оскорбляет и обижает", это уже понятно. Кроме того, такая реакция хороша тем, что вы рассказываете о своих чувствах, а не даёте негативную оценку поведению человека, называя то, что он делает, хамством.

– Понятно, с хамами лучше не связываться вообще. Но что делать со своими эмоциями? Как справиться с чувством обиды?

– Необходимо понять, что хамство не относится к вам лично. Мы часто на него реагируем как на личное оскорбление: меня унизили и превратили в ничто. На самом деле всё наоборот. Это ваш обидчик находится в состоянии слабого "Я". Внутренне он чрезвычайно уязвим и с помощью хамства защищается, пытается самоутвердиться за чужой счёт, показать свою силу, то есть компенсирует свою слабость. Хамство – это показатель того, что у этого человека психологические проблемы, ровно такие же, как проблемы со здоровьем.

Детям я это объясняю с помощью примера с очками. Говорю им: "Я ношу очки. Ты будешь на меня обижаться за это?" Ответ детей: "Нет". Спрашиваю: "Почему?". Они объясняют: "Потому что вы их носите, так как у вас плохое зрение. Они вам помогают лучше видеть". Вот и на человека, который хамит, тоже обижаться не стоит. Просто с ним не всё в порядке.

Что делать, если хамит учитель?

– А если от хамства взрослого страдает ребёнок? Например, учитель в ответ на просьбу ученика что-то объяснить, начинает демонстративно удивляться его "тупости".

– Это острая и распространённая проблема. Начинается она с самого элементарного. Ученик забыл дома тетрадку. Учитель у него спрашивает: "А голову ты дома не забыл?" или "А где ты её забыл? На рояле?" Это издёвка, которая не допустима. Соблюдение в школе этического кодекса – это задача № 1.

Сейчас я как раз работаю с несколькими детьми, у которых из-за хамства учителей занижена самооценка и появилась высокая школьная тревожность. Вот один из примеров. Ученик пятого класса. В начальной школе ребёнок был почти круглым отличником, а теперь сплошные двойки по одному из предметов. Оказывается, причина в конфликте с педагогом. Он вызвал ребёнка к доске, а тот выполнил задание с ошибками. Учитель объяснил, исправил и спрашивает: "Ты понял?" – "Нет, не понял". Учитель поворачивается к классу: "Ребята, вы поняли?" Они хором: "Да!" Учитель: "Я не понимаю, в чём дело. Все поняли, один ты не понял. Садись". У ребёнка настолько подавленное состояние, что он даже поплакать не может. Дошло до суицидальных намерений.

Кто спровоцировал это? Учитель. Как? Она ему нахамила: унизила перед сверстниками, привлекла для его оценки коллектив других детей. Налицо психологическое насилие – привлечение общественного мнения для порицания человека. Естественно, потом ребёнок боится этого учителя, боится задать ему лишний вопрос и ситуация усугубляется, ведь ему снова в присутствии других скажут, что он дурак.

Скрытое хамство со стороны учителей в современной школе стало чуть ли не нормой жизни. И когда учителя таким образом общаются с детьми, они провоцируют травлю ребёнка в классе, поскольку они дают детям образец взаимодействия. Если учитель позволяет так себя вести, другие дети начинают ему подражать.

– Как в этом случае помочь ребёнку?

– Выяснять отношения с учителем ребёнку, скорее всего, будет не под силу. Поэтому я учу разным психологическим приёмам, цель которых сделать так, чтобы школьник перестал остро реагировать на выпады педагога. Первое и главное: "Это относится не к тебе лично, это вообще проблема учителя. Скорее всего, у него просто началось профессиональное выгорание (а хамство у учителей может быть показателем выгорания). Раньше в классе было 25 детей, сейчас 35. Он работает в две смены. Он просто напросто вымотался и уже не в состоянии контролировать какие-то моменты. Пойми, что он уставший. Ты же не будешь ко мне придираться за то, что я ношу очки? Вот и на него такого вымотанного не реагируй. Будь сильнее его. Ты идёшь в школу зачем? За знаниями. И постарайся получить от этого учителя максимум, хотя это супертрудно".

Как отвечать на хамство начальника

– А если хамит руководитель? Тоже не реагировать?

– В данном случае мы говорим о хамстве элиты, или кастовом хамстве, которое тоже сейчас процветает. Руководители чувствуют свою силу, власть и хамят, чтобы показать ваше ничтожество. Отвечать хамством на хамство начальнику нельзя. От этого он ещё сильнее взорвётся: "Да кто ты такой, чтобы мне указывать?" Или доведёт до увольнения. Попробуйте занять позицию человека, который управляет ситуацией. Вам что-то сказали едкое, а вы задаёте вопрос: "А почему вы так решили?", "Почему вы себе позволяете так со мной разговаривать?"

– А вопрос "почему" не подольёт масла в огонь?

– А как бы вы на него ответили?

– Меня бы он как минимум охладил.

– Это и нужно — охладить начальника. И чаще всего они замолкают, и продолжения конфликта не происходит.

Как отучить хамить ребёнка

– Недавно мне сын сказал: "Ты что, мама, ку-ку?" и ещё "Ты что, с дуба рухнула?" Как в этом случае поступить, чтобы такое поведение ребёнка не закрепилось?

– Если ребёнок совсем маленький, лучше никак не реагировать. Если мы будем фиксировать внимание на этих фразах, малыш их точно запомнит. А так велика вероятность, что он всё забудет. Если ребенок постарше, ближе к школьному возрасту, объясните ему значение этих фраз и скажите, что вам неприятно их слышать.

– А если ты имеешь дело с подростком и он тебе осознанно хамит?

– Понимаю, что очень хочется ответить: "Как ты смеешь? Ты еще…" Нот всё же постарайтесь сдержаться. Дело в том, что человека в состоянии аффекта (а хам – это человек в состоянии аффекта) переубеждать бесполезно. Он всё равно не услышит, так как не готов к взаимодействию.

Поэтому нужно установить паузу, выйти из ситуации и через некоторое время, когда вы увидели, что всё уравновесилось, спросите у подростка: "А что ты мне хотел этим сказать?", "А что ты от меня хотел получить?" И в конце концов вместе проговорите, что если бы ребёнок по-другому с вами говорил, вы бы его лучше поняли.

– Мне кажется, что у подростков хамство выступает как показатель взрослости. Вот он такой остроумный, умеет дерзить, поддевать.

– Мы здесь встречаемся с имиджевым хамством. Это "модно", "круто". Если вы столкнулись с подобным в семье, объясните ребёнку, что самая распространённая причина хамства – низкая самооценка. Вполне возможно, это на него повлияет.

Фактор деградации

– Некоторые современные юмористические шоу, кажется, полностью построены на цинизме и хамстве. Видела эпизод в одной из популярных передач: человек приглашён в качестве гостя, а его цинично высмеивают со сцены. И его эмоции, переживания, даже слёзы показывают крупным планом. И ведь люди, от которых это исходит, – современные герои, на которых ориентируются.

– Эти шоу, с позиции психологии, педагогики и социально-психологического взросления, – ужас ужасный. Хамство становится нормой поведения, потому что всё, что транслируют СМИ, воспринимается как правильное, которому можно подражать, это в тренде. Вообще у нас с хамством можно столкнуться на каждом шагу, оно исходит от людей самого разного статуса. Это серьёзные маячки, которые свидетельствуют о неблагополучных изменениях в нашем обществе, о его деградации.

Это интересно:

В России с хамством начали бороться даже на законодательном уровне. В конце 2020 года в Госдуме приняли так называемый закон о хамстве. Касается он чиновников – тех самых, от которых, как говорит психолог, исходит "хамство элиты". Согласно новому закону, теперь представителей власти будут наказывать за оскорбление граждан: либо дисквалифицировать на срок от года до двух лет, либо штрафовать на сумму от 50 до 150 тысяч рублей.

"С хамством необходимо бороться, от кого был оно ни исходило", – объяснил необходимость принятия этого закона спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он подчеркнул, что борьбу начали с чиновников, так как они представляют власть и им больше дано, а значит, с них больше должен быть спрос. "Но нам надо принимать законы и решения, которые бы и хамство, и оскорбления привели к минимуму", – сказал Володин.