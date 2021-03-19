Тяжёлый хвост. Дмитрий Попов рассказал, когда на Алтае снизится смертность от ковида

Смертность от коронавируса в Алтайском крае снизится уже в апреле-мае. Об этом во время итоговой коллегии регионального Минздрава сообщил глава ведомства Дмитрий Попов. Правда, министр подчеркнул, что случится это при условии, если не придёт третья волна ковида.

"Всё зависит от эпидобстановки. Если она будет такой же, какую мы наблюдаем сегодня, то снижения стоит ждать уже в течение апреля и мая. Мы сойдём на единичные случаи тяжёлых пациентов, которым требуется госпитализация", – рассказал Попов.

Глава алтайского Минздрава также объяснил, почему смертность до сих пор остаётся высокой, хотя заболеваемость уже пошла на спад. По данным оперштаба, ежедневно в регионе умирают больше 10 пациентов с коронавирусом. Эта смертность – "хвост" от предыдущей волны ковида, отметил Попов. По его словам, сейчас умирают в основном тяжёлые пациенты, которые поступили в госпитали ещё 1,5-2 месяца назад.

"Сравнивать заболеваемость сегодняшнего дня и смертность за этот же день категорически неправильно. Человек мог поступить в медучреждение два месяца назад. И всё это время медики за него боролись. Но, увы, исход бывает таков. Мы и раньше говорили, что так называемый "хвост тяжёлых больных" будет достаточно длинным. Поэтому и продолжаем держать большое количество реанимационных мест: у нас их более трёхсот", – объяснил министр здравоохранения края.

Попов также выразил надежду, что уменьшить количество тяжёлых случаев ковида поможет вакцинация, которую активно проводят в Алтайском крае. По словам главы Минздрава, упор медики делают на пожилых – именно они чаще всего переносят инфекцию в тяжёлой форме.

Всего за время пандемии в Алтайском крае умерли 2544 пациента с коронавирусом, сообщил региональный оперштаб 18 марта. В 1685 случаях из них причиной смерти стал сам ковид, а ещё 859 человек скончались по иным причинам. Всего же почти за год пандемии коронавирусной инфекцией в регионе заразились 45 743 человека. А с декабря 2020 года в Алтайском крае началась масштабная вакцинация. На данный момент от ковида полностью привились 30 400 человек. Ещё 45 893 жителя края поставили первый укол и ждут второй.