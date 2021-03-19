Тяжёлый хвост. Дмитрий Попов рассказал, когда на Алтае снизится смертность от ковида

Смертность от коронавируса в Алтайском крае снизится уже в апреле-мае. Об этом во время итоговой коллегии регионального Минздрава сообщил глава ведомства Дмитрий Попов. Правда, министр подчеркнул, что случится это при условии, если не придёт третья волна ковида.
"Всё зависит от эпидобстановки. Если она будет такой же, какую мы наблюдаем сегодня, то снижения стоит ждать уже в течение апреля и мая. Мы сойдём на единичные случаи тяжёлых пациентов, которым требуется госпитализация", – рассказал Попов.
Глава алтайского Минздрава также объяснил, почему смертность до сих пор остаётся высокой, хотя заболеваемость уже пошла на спад. По данным оперштаба, ежедневно в регионе умирают больше 10 пациентов с коронавирусом. Эта смертность – "хвост" от предыдущей волны ковида, отметил Попов. По его словам, сейчас умирают в основном тяжёлые пациенты, которые поступили в госпитали ещё 1,5-2 месяца назад.
"Сравнивать заболеваемость сегодняшнего дня и смертность за этот же день категорически неправильно. Человек мог поступить в медучреждение два месяца назад. И всё это время медики за него боролись. Но, увы, исход бывает таков. Мы и раньше говорили, что так называемый "хвост тяжёлых больных" будет достаточно длинным. Поэтому и продолжаем держать большое количество реанимационных мест: у нас их более трёхсот", – объяснил министр здравоохранения края.
Попов также выразил надежду, что уменьшить количество тяжёлых случаев ковида поможет вакцинация, которую активно проводят в Алтайском крае. По словам главы Минздрава, упор медики делают на пожилых – именно они чаще всего переносят инфекцию в тяжёлой форме.
Всего за время пандемии в Алтайском крае умерли 2544 пациента с коронавирусом, сообщил региональный оперштаб 18 марта. В 1685 случаях из них причиной смерти стал сам ковид, а ещё 859 человек скончались по иным причинам. Всего же почти за год пандемии коронавирусной инфекцией в регионе заразились 45 743 человека. А с декабря 2020 года в Алтайском крае началась масштабная вакцинация. На данный момент от ковида полностью привились 30 400 человек. Ещё 45 893 жителя края поставили первый укол и ждут второй.
Комментарии
Так пусть пояснит, почему вторая волна была во всех регионах, и в большинстве регионов, в том числе соседних респ. Алтай и НСО уже большое снижение смертей, а у нас всё ещё тяжелый хвост.
Смертность выгодна рвачам. За работу со "смертельно-опасной" инфекцией они получают в разы больше.
Ну так чё там насчёт слабо-вменяемых Красноярских хвостов.
А то я думаю, что это прогрессивно-мыслящий Министр, который создал в Алтайском крае медицинский рай.
Беда бедовая....
Комментировать гостя 8-30 можно только ненормативной лексикой. иди и сам поработай в медицине.
стоит ждать нового роста заболеваемости т.к. перестали половина населения соблюдать масочный режим в транспорте и магазинах. Люди понимают только полицейские меры.
А точно от ковида смертность?
или это повод, а причина в другом?
Это сказочник Попов который министр ЗО АК ? Хорошо дружбан Губернатора Томенко! Довели Алтайский край до
...ручки! В районах лечат уже в сараях ! Позорище ,ни совести и ни на грамм.
иди и сам поработай в медицине.
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Я, например, уже давным-давно понял, что такое современная коммерциализированная медицина и почему она никого не лечит, а только на время снимает симптомы.
По этой причине постоянно читаю книги по натуропатии и научился от всего лечить себя сам по принципу Гиппократа: "Пусть ваша пища станет вашим лекарством, а ваше лекарство - вашей пищей".
Секрет поддержания иммунитета, как оказалось, до безобразия прост.
Всё, что требуется - отказаться от всех рафинированных продуктов глубокой обработки.
Все эти наши "марийки" и прочие буквально завалены ядами в яркой упаковке.
И люди тупо сами за свои же деньги нажирают себе болезни и раннюю мучительную смерть.
в Томске всего 329 человек умерло, а у нас 2500...
19.03.2021 09:14
- гость -
в Томске всего 329 человек умерло, а у нас 2500...
В НСК - 1500 чел., хотя у них жителей больше чем в нашей дыре.
19.03.2021 09:11
- гость -
и чем же вы тогда питаетесь если не секрет?
Министром Здравоохранения мне пойти поработать? Да запросто. Но, надеюсь, вы понимаете, что первое моё обращение будет с правоохранительной точки зрения в органы прокуратуры, насчёт поведения гавных врачей муниципальных больниц. Мне Владимир Владимирович поручил именно так в таких ситуациях поступать.
19.03.2021 09:11
- гость -
Всё, что требуется - отказаться от всех рафинированных продуктов глубокой обработки.
Сейчас почти всё рафинированное. Раньше ели нерафинированное и что, дольше жили?
поведения гавных врачей муниципальных больниц
Не,Лёха,они не гавные,они- гОвные.
Тоже считаю, что такая смертность результат того, что в депутаты в алтайском крае одни "медики" поналезли. Лобировали свою фарму и платные услуги, а муниципалку разваливали, возможно специально.