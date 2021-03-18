Сибирская учительница призналась, что отправила школьнику интимное видео

Жительница города Татарска, работавшая учительницей в одной из сельских школ, призналась в том, что сама отправила свое интимное видео 15-летнему ученику. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Новосибирской области.
"В ходе допроса следователю СКР подозреваемая дала признательные показания, — уточнили в ведомстве. — Расследование уголовного дела продолжается".
Действия бывшего педагога квалифицировали по статье "развратные действия против лица младше 16 лет". Санкции статьи предусматривают до трех лет лишения свободы.
Ранее экс-учительница выдвинула свою версию произошедшего. По ее словам, школьник взломал ее страницу в социальной сети, нашел видео, где она демонстрирует обнаженное тело, после чего распространил его в различных чатах. После этого женщина уволилась и уехала в другой регион.
Комментарии
Что должно быть в голове, чтобы хранить на странице "видео, где она демонстрирует обнаженное тело" . С ума посходили все с гаджетами и соцсетями.
У самой мозгов как у пятнадцатилетней..