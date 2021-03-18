"Гопота в кепчоночке". Милонов резко раскритиковал слова Байдена о Путине

Депутат Госдумы Виталий Милонов резко ответил на заявления президента США Джо Байдена, который назвал российского лидера Владимира Путина "убийцей" и ответственным за вмешательство в выборы. В интервью YouTube-каналу "Изолента Live" Милонов назвал американского главу "негодяем", с которым сложно общаться.

"Байден – это гопота в кепчоночке, с папиросочкой, аккуратно подваливает по фене, ну сразу понятно – надо группироваться", – сказал Милонов (цитата по РИА Новости).

Ранее Джо Байден заявил, что считает Владимира Путина "убийцей и человеком, ответственным за вмешательство в выборы в США". В ответ на это пресс-секретарь российского лидера назвал высказывания Байдена "очень плохими" и отметил, что в истории отношений двух стран подобные заявления себе ещё никто не позволял.