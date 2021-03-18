Врачам Советской ЦРБ предъявили обвинение по делу гибели Вари Голошубовой

Следственные органы предъявили обвинение двум врачам Советской ЦРБ по делу о гибели двухлетней Вари Голошубовой, сообщает "Комсомольская правда".

"В ходе оказания медицинских услуг обвиняемые, не провели диагностические мероприятия и без ультразвуковой визуализации применили медицинские инструменты не соответствующие возрастной группе ребенка, — уточнили в ведомстве. — В результате произошедшего, малолетняя девочка через несколько часов скончалась в реанимационном отделении больницы".

Судмедэксперты назвали причиной смерти ребенка повреждение левого легкого при катетеризации подключичной вены.

Действия медиков квалифицировали по п. "а" и "б" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее смерть ребенка). Санкции статьи предусматривают до шести лет лишения свободы.

Напомним, инцидент произошел в Алтайском крае 11 января. Утром малышка опрокинула на себя стакан с кипятком. Девочку госпитализировали в Советскую ЦРБ. Через несколько часов она погибла в реанимации.

Министерство здравоохранения Алтайского края выразило соболезнования семье Вари и заявило, что по данному случаю уже ведется ведомственная проверка с привлечением всех необходимых профильных специалистов, в ходе которой действиям медицинских работников будет дана оценка, а виновные понесут наказание.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил министру здравоохранения региона Дмитрию Попову организовать и провести комплексную проверку Советской ЦРБ, а также привлечь к этому процессу районные власти.