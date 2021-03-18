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Жителя Алтайского края придавило обрушившейся кровлей

, ИА "Амител"
Мужчина остался в сознании и сумел вызвать спасателей
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Забравшийся на чердак заброшенного дома житель села Красный Маяк в Смоленском районе оказался под обрушившейся кровлей, сообщили amic.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Самостоятельно выбраться из западни он не сумел, так как балками придавило левую ногу. К счастью, с собой оказался мобильный телефон. Пострадавший связался с оперативными службами и попросил о помощи.

"Незадолго до этого происшествия я находился на тушении серьёзного пожара. Прибыв в пожарную часть, на пульт диспетчера поступил сигнал о случившемся, – рассказал начальник пожарно-спасательной части № 48 Александр Пелих. – Так как личный состав дежурной смены ещё был задействован на пожаре, для оказания помощи пострадавшему мною было принято решение собрать резервное отделение из личного состава свободной смены".

Прибыв на место происшествия, спасатели убрали все тяжёлые балки и извлекли мужчину. После наложения шины сотрудниками скорой помощи пострадавшего на жёстком щите спустили на землю и доставили в медучреждение.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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