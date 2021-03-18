Бийчанин лишился 31 тысячи рублей при попытке получить интим

Житель Бийска потерял 31 тысячу рублей при попытке заказать интим-услуги, сообщает "Бийский рабочий".

Как пояснил мужчина, в субботний вечер у него возникло желание провести время с девушкой лёгкого поведения.

Он нашёл в интернете объявление соответствующего содержания и связался с его автором. Собеседница заверила звонившего, что ему окажут интим-услуги после внесения предоплаты. Она составила две тысячи рублей.

Затем с ним связался мужчина, который заявил, что необходимо внести залог в размере 29 тысяч рублей в качестве "гарантии сохранности товара".

"Я скинул деньги на счёт, мужчина спросил мой адрес и сказал, что через полчаса ко мне приедут. Но никто так и не приехал, – пожаловался бийчанин. – Спустя некоторое время я сам начал звонить по тем телефонам, что у меня были, но абонент был уже вне зоны действия сети".

Журналисты издания отмечают, что случаи подобных видов мошенничества участились. В связи с этим искателям "платной любви" советуют не вносить предоплату.