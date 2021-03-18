Такой день. Начало ремонта "Дома афганцев" в Барнауле и нехватка вакцины

Подрядчики приступили к ремонтным работам в пострадавшем от пожара "Доме афганцев" на проспекте Комсомольском. Ремонт планируют проводить поэтапно. Финансирование составило 266 млн рублей, из которых первым траншем направили 90 млн рублей. Остальную сумму планируют выделить в следующем году.

Депутат АКЗС Владислав Вакаев объявил о том, что принял решение выйти из партии "Справедливая Россия". Непосредственным поводом для этого стало объединение трёх партий. Вместе с тем он признал, что в первую очередь руководствовался не этим, а желанием проводить "реальную работу по решению проблем".

Вакцина от COVID-19 на территории Алтайского края заканчивается. Закупка идёт через Москву, и из-за большого спроса россиян на препарат случаются перебои с поставками. Например, в Бийске вакцина закончилась почти полностью, и сделать первую прививку в ближайшие дни получится не у всех желающих.

Молодая мама с ребёнком попала в инфекционное отделение Славгородской ЦРБ и ужаснулась разрухе внутри палаты. На полу и стенах во многих местах отколота плитка, двери ободраны и не покрашены, мебель очень старая, а потолок весь грязный и по углам покрыт плесенью. Кроме того, в помещении, по словам пациентки, стоит неприятный запах.

В Барнауле мобильные комплексы для вакцинации против коронавируса у торговых центров "Весна" и "Пионер" временно приостанавливают свою работу: возле ТЦ "Весна" – с 18 марта, возле ТЦ "Пионер" – с 20 марта.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал постановление о порядке предоставления в 2021 году субсидии на возмещение недополученных доходов поставщикам сжиженного газа. Постановление принято с целью не допустить значительного роста тарифов для населения в 2022 году, а также обеспечить бесперебойные поставки сжиженного газа в край.

11 пациентов, которые болели COVID-19, умерли в Алтайском крае за минувшие сутки. Об этом сообщает региональный оперштаб по ситуации с коронавирусом. Общее количество летальных исходов в крае выросло до 2544. За сутки в лабораториях подтвердили ещё 114 случаев заражения ковидом. Общее число заболевших в крае с начала эпидемии достигло 45 743 человек.