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Учёные: бытовая химия на 75% повышает риск преждевременных родов

, ИА "Амител"
Исследователи пришли к выводу, что антипирены могут негативно влиять на здоровье
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Химические вещества, обычно встречающиеся в домашних условиях, могут повышать риск преждевременных родов у женщин, сообщает "МедикФорум" со ссылкой на научное исследование.

Речь идёт о полибромированных дифениловых эфирах (ПБДЭ), которые используют в качестве антипиренов в таких предметах, как мебель и ковры.

Исследователи проанализировали образцы крови более 3500 беременных женщин, в том числе 184, когда дети родились раньше срока, на предмет содержания в крови ПБДЭ. Почти у всех были ПБДЭ в крови. В зависимости от содержания этих веществ женщин разделили на четыре группы.

В результате учёные обнаружили, что женщины с высоким уровнем ПББЭ имели на 75% больше шансов на рождение недоношенного ребёнка по сравнению с женщинами с самым низким уровнем.

Исследование также показало, что дамы с концентрацией ПБДЭ выше четырёх нанограммов на миллилитр крови примерно в два раза чаще рожают раньше времени посредством кесарева сечения или искусственных родов из-за опасений по поводу безопасности матери или ребёнка.

"Наши результаты показывают, что антипирены могут оказывать огромное влияние на роды, даже если воздействие произошло на ранних сроках беременности, – заявил Морган Пелтьер, доцент кафедры клинического акушерства, гинекологии и репродуктивной медицины. – Хотя химические вещества PBDE используются с добрыми намерениями, они могут представлять серьёзную проблему для здоровья, которая может иметь долгосрочные последствия для детей".

Отметим, что ежегодно во всём мире происходит около 15 миллионов преждевременных родов.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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