Скончался актёр из "Приключений Электроника" и "Ликвидации"

Актёр Александр Казимиров скончался на 77-м году жизни. Об этом сообщил его коллега Юрий Ющенко.

"13 марта ушёл из жизни Александр Казимиров. В прошлом актёр Одесского русского драматического театра, актёр кино, супруг Натальи Дубровской. Светлая память..." – написал он на своей странице в Facebook.

Ющенко не назвал причину смерти артиста.

Александр Казимиров родился 8 июля 1944 года в Одессе. В 1966-м окончил Одесское театрально-художественное училище. За время карьеры успел сняться в картинах "Капитан Немо", "Приключения Электроника", "Снег в июле", "В поисках капитана Гранта", "Ликвидация" и многих других.