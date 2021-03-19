Алтайское предприятие тестирует подземный беспилотник

Акционерное общество "Сибирь-Полиметаллы" запустило на Корбалихинском руднике беспилотную погрузочно-доставочную машину. При помощи системы видеонаблюдения управлять ею можно с расстояния до 100 метров.

"Дистанционное управление направлено на создание безопасных условий труда при проведении подземных горных выработок и добыче полиметаллических руд в сложных горно-геологических условиях. В рамках проекта мы проводим обучение персонала", – рассказал представитель предприятия.

На следующем этапе реализации проекта по автоматизации оператор будет управлять горной техникой с удалённого рабочего места, пишет официальный сайт Алтайского края.

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