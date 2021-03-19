Барнаулец вышел на пикет к зданию мэрии и потребовал повышенного внимания к городу

Жители Барнаула заметили у здания городской администрации мужчину, который вышел на одиночный пикет. Примечательно то, что это время в администрации Вячеслав Франк представляет отчёт о работе за 2020 год.

"Столице региона – повышенное внимание", – гласит надпись на плакате горожанина.

Отмечается, что территория вокруг здания администрации очищена от машин, работают сотрудники ГИБДД.

Напомним, отчет глава о деятельности администрации в 2020 году города Вячеслав Франк представляет депутатам БГД в соответствии с Уставом городского округа – города Барнаула.

Кроме депутатов БГД на заседании присутствуют депутаты Госдумы РФ, АКЗС, представители правительства Алтайского края, почетные граждане города Барнаула и пр.