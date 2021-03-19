Барнаулец вышел на пикет к зданию мэрии и потребовал повышенного внимания к городу

Жители Барнаула заметили у здания городской администрации мужчину, который вышел на одиночный пикет. Примечательно то, что это время в администрации Вячеслав Франк представляет отчёт о работе за 2020 год.
"Столице региона – повышенное внимание", – гласит надпись на плакате горожанина.
Отмечается, что территория вокруг здания администрации очищена от машин, работают сотрудники ГИБДД.
Напомним, отчет глава о деятельности администрации в 2020 году города Вячеслав Франк представляет депутатам БГД в соответствии с Уставом городского округа – города Барнаула.
Кроме депутатов БГД на заседании присутствуют депутаты Госдумы РФ, АКЗС, представители правительства Алтайского края, почетные граждане города Барнаула и пр.
Комментарии
Был бы Франк народным мэром он тогда прислушался к мнению горожан. А так это человек которого кто-то, где-то назначил и никогда он не будет действовать в интересах жителей города
что территория вокруг здания администрации очищена от машин,
Может маски-шоу какие намечены?
Зачем маска? Он же не на остановке.
У клоунов обязательно должна быть маска.
19.03.2021 10:17
- гость -
"Почему нельзя находиться на пикете без маски. Житель Нижневартовска Евгений Павлов вышел на одиночный пикет у местного здания МФЦ, чтобы поддержать протестующих в Хабаровске, 13 августа. В руках у него был плакат со словами «Хабаровск, держитесь! Свободу политзаключенным!». Через четыре минуты после начала акции к нему подъехали полицейские и составили административный протокол по статье 20.6.1 Кодекса об административных правонарушениях («Невыполнение правил поведения при ЧС или угрозе ее возникновения»)
Вот и решайте.
19.03.2021 10:25
Гость
Вот и решайте.
Мне решать не надо. С плакатами не стою. Закон не нарушаю.
10:25, тут всё дело в плакате. Если стоять с плакатом "слва путену и ер" то можно хоть в одних трусах.
19.03.2021 10:36
- гость -
Вы про маску спросили-вам про маску ответили.
19.03.2021 10:36
- гость -
Вчера,на стадионе перед Путиным все были без масок. Или вирус, в порыве патриотизма, не страшен?
Что русскому хорошо то немцу смерть...
19.03.2021 10:40
Гость
Вы про маску спросили-вам про маску ответили.
Перечитал еще раз и не увидел, где там про маску. Может он своим присутствием воздух портил?
19.03.2021 11:00
- гость -
Перечитайте ещё несколько раз ПЕРВОЕ предложение.
19.03.2021 11:10
Гость
То есть, на пикете обязательно в маске, а останавливать общественный транспорт, как одна известная общественница, без масок можно?
Глядя на это всё чаще задумываюсь - а такой ли уж "какрательной" была психиатрия в СССР? Вот что должно быть в мозгах у этого клоуна? Или сколько ему заплатили?
че за клоунада , напомнило лозунги на зданиях времен СССР - рабочей минуте , строгий счет ! хаха
или из нетленки
Граждане новоселы! Внедряйте культурку! Вешайте коврики на сухую штукатурку!
вышел ну что то более существенное бы на плакате нарисовал , сеятеля из 12 стульев например !