Эксперт предупредил о том, что американцы могут следить за вами через мессенджеры

Обновлённая политика конфиденциальности WhatsApp позволяет американским спецслужбам следить за пользователями и манипулировать их мнением. К такому выводу пришли специалисты Научно-технического центра (НТЦ) ФГУП "Главный радиочастотный центр".
Эксперты отметили, что WhatsApp, а также Facebook и Instagram – американские компании, которые подчиняются действующему правительству США. Согласно законодательству, они могут передать спецслужбам ключи шифрования, которыми защищены данные пользователей.
"Имея столь широкие полномочия и значительные материально-технические ресурсы, американские спецслужбы могут осуществлять тотальный государственный шпионаж не только за своими гражданами, но и за миллионами пользователей по всему миру", – сказано в сообщении центра.
Отмечается, что новая политика конфиденциальности позволяет объединить данные пользователя из всех соцсетей, и это затем можно использовать для подачи информации "определённым образом", пишут "Известия".
Ранее сообщалось, что мессенджер WhatsApp потребовал от пользователей принять новые правила конфиденциальности. Если в ближайшее время соглашение не будет принято, юзерам на несколько недель запретят отправлять сообщения и даже читать их.
Комментарии
Пусть следят.
Ну следят и что? А что пу не следит чтоли. Мне если скрывать нечего пусть хоть заследятся. А вот чинушам-коррупционерам есть чего боятся. Если отследят куда они наварованные бабки прячут и аресиуют их то я только рад буду
В Америке быстрее узнают , что Россиянин купил в супермаркете, чем наши фискалы даже!
19.03.2021 15:03
- гость -
может вам уже поменяли мнение? я например помню все за Путина были бегали уговаривали на третий срок идти в 2008 году
Американские спецслужбы, в отличие от наших, не оштрафуют и не выпишут срок за любое отличное от правящего мнение. Так что на здоровье.
Напугать решили. Пусть лучше пиндосский цэрэушник знает обо мне, чем отечественный тащ майор)) Даже лютый московский адвокат, рекомендует пользоваться ватсапом при
мутных переговорах
19.03.2021 15:42
- гость -
Американские спецслужбы, в отличие от наших, не оштрафуют и не выпишут срок за любое отличное от правящего мнение. Так что на здоровье.
+100500
19.03.2021 15:40
- гость -
Мнение о Путине в худшую сторону, заставили людей поменять не спецслужбы Америки, а сам Путин и его лизоблюды!