Эксперт предупредил о том, что американцы могут следить за вами через мессенджеры

Обновлённая политика конфиденциальности WhatsApp позволяет американским спецслужбам следить за пользователями и манипулировать их мнением. К такому выводу пришли специалисты Научно-технического центра (НТЦ) ФГУП "Главный радиочастотный центр".

Эксперты отметили, что WhatsApp, а также Facebook и Instagram – американские компании, которые подчиняются действующему правительству США. Согласно законодательству, они могут передать спецслужбам ключи шифрования, которыми защищены данные пользователей.

"Имея столь широкие полномочия и значительные материально-технические ресурсы, американские спецслужбы могут осуществлять тотальный государственный шпионаж не только за своими гражданами, но и за миллионами пользователей по всему миру", – сказано в сообщении центра.

Отмечается, что новая политика конфиденциальности позволяет объединить данные пользователя из всех соцсетей, и это затем можно использовать для подачи информации "определённым образом", пишут "Известия".

Ранее сообщалось, что мессенджер WhatsApp потребовал от пользователей принять новые правила конфиденциальности. Если в ближайшее время соглашение не будет принято, юзерам на несколько недель запретят отправлять сообщения и даже читать их.