Мужчину, состоящего на учёте у психиатра, ищут в Алтайском крае

В социальных сетях распространяются сообщения о пропавшем в Алтайском крае мужчине. Отмечается, что он состоит на учёте у психиатра.

"Устанавливается место нахождения Кунгурова Петра Николаевича 12.03.1994 года рождения. 16.03.2021 уехал со ст. Шпагино Заринского района на электропоезде в г. Заринск. При себе документы. Видели в г. Заринске 16.03 в районе городской больницы и в районе центрального банка", – говорится в сообщении, размещённом в паблике Barnaul22.

Мужчина состоит на учёте у психиатра, плохо разговаривает и выглядит неопрятно. Он может находиться в Барнауле.

Всех, кто что-либо знает о пропавшем, просят звонить в дежурную часть МО "Заринский" по телефону 8 (38595) 43-2-43.