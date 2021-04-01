Простые инструменты – быстрые продажи: как работает сервис-конструктор Digarson

Команда барнаульского digital-агентства Zavod внедрила новый формат интернет-продвижения: теперь они – официальный партнёр сервиса Digarson. Это уникальная система-конструктор, объединяет в себе интернет-магазин в соцсетях, чат-бот, CRM и целый арсенал маркетинговых инструментов.

С Digarson у малого бизнеса появилась реальная возможность вывести своё дело в онлайн и упростить покупки для клиентов.

"Для эффективной работы в онлайн-формате необходимы площадка для присутствия в интернете, канал коммуникаций, платформа для ведения клиентской базы и анализа продаж и различные маркетинговые программы – бонусы, акции, рассылки. При этом у предпринимателей не всегда есть финансовая возможность внедрения всех этих инструментов. Поэтому Digarson стал идеальным решением для локального бизнеса", – рассказывает Ирина Колясникова, руководитель digital-агентства Zavod.

Digital-агентство Zavod уже реализовало несколько проектов для ресторана "Своя компания", сети блинных "Сковородовна", сети "Малавит" и компаний "Дед Алтай" и "Заморозка22".

Стоимость создания интернет-магазина в сервисе в десятки раз дешевле сайта с интернет-магазином или приложения, а разработка и подключение занимает одну-две недели. В Digarson подключены бесплатные инструменты маркетинга: программа лояльности, кешбэк, рассылка, приветственный бонус, реферальная программа, опрос.

Для предпринимателей, которые планируют переходить в онлайн, – это быстрый и недорогой способ запуска продаж на всю Россию. А для тех, кто уже в онлайне, – возможность повысить конверсию, собрать свою базу покупателей, автоматизировать приём заказов.

Digital-агентство ZAVOD

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