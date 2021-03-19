Мэр Барнаула заявил, что Генплан города должен стать более гибким

Глава Барнаула Вячеслав Франк заявил, что властям необходимо поменять подход к формированию Генплана. Это должен быть более гибкий документ, отвечающий запросам времени. Такое заявление Франк сделал в ходе отчёта о работе администрации города за 2020 год. Мероприятие проходит в рамках заседания Барнаульской гордумы 19 марта.
"В 2020 году количество выданных разрешений на строительство многоквартирных жилых домов значительно сократилось, что вызывает серьёзное беспокойство. В скором времени Барнаул может вплотную столкнуться с проблемой дефицита земельных участков. Нам предстоит дополнительно определить механизм развития застроенных территорий, внести изменения в существующий Генеральный план, отработать с инвесторами наиболее перспективные площадки", – подчеркнул Вячеслав Франк.
Для решения этого вопроса необходимо поменять подход к формированию Генплана. Он должен стать более гибким. "Способствовать развитию города, давать возможность оперативного принятия решений в строительной сфере", – добавил мэр.
Градоначальник заявил, что планируя комплексную застройку территорий, необходимо взвешенно использовать земельные ресурсы, учитывать потенциал участков, освобождённых после сноса аварийного жилья.
Мэр рассказал, что в настоящее время изучается вопрос развития жилищного строительства в юго-западном направлении города и освоения территорий, прилегающих к аэропорту.
Всего в 2020 году в Барнауле было построено 547 тысяч кв. м жилья.
Комментарии
Это вы ( управленцы) стали гибкими донЕльзя . Вас в какую и кто позу , за деньги , поставят , так вам и хорошо , ни совести , ни чести .
19.03.2021 12:35
- гость -
Это вы ( управленцы) стали гибкими донЕльзя . Вас в какую и кто позу , за деньги , поставят , так вам и хорошо , ни совести , ни чести .
Увы это не их ставят, они всего лишь представители народа.
Ну да чтоб так же гибко и оперативно как с ковидным госпиталем вместо "Посуда центра"!
Ты Франк самодеятельностью не занимайся, а объявляй о публичных слушаниях, пусть народ решает какой должен быть город. Или опять ковид-ограничения мешают? Жульё
Наверняка застройщики не по детски скинулись чтоб такое заявление было анонсировано.
представители народа- это когда народ изберает, а не когда в кулуарах назначают. От сюда и все проблемы в городе
Гибче только наизнанку.