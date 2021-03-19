Производители медицинских масок обратились к прокурорам из-за риска для врачей

Ассоциация разработчиков, изготовителей и поставщиков средств индивидуальной защиты попросила прокуратуру и ФАС проверить госзакупку масок-респираторов класса FFP2 и FFP3. Об этом пишет РБК.

Письма в ведомства направили после того, как в ассоциацию обратились представители нескольких больниц из Московской и Ленинградской областей. Эксперты проанализировали госзакупки и выяснили, что в некоторые медучреждения могли поступать средства защиты, которые не соответствуют указанному классу.

Представители ассоциации также обратились в Росздравнадзор с предложением создать рабочую группу для устранения пробелов в законодательстве, регулирующем обращение с СИЗ.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что об отмене масочного режима в России говорить пока не приходится. По её словам, количество "инфекционного начала" в обществе ещё большое.