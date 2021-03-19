Финансист Анна Харченко в беседе с агентством "Прайм" рассказала о том, как заработать миллион, не владея бизнесом. Один из самых простых способов – копить, но не под подушкой, а в банке (не стеклянной).

По словам эксперта, на депозите можно заработать от 4 до 6%, на облигациях – 6-7%, а вот покупка акций может принести 15-20% прибыли. Для тех, кто не боится рискнуть, есть варианты вложиться в IPO и криптовалюту.

"Ещё быстрее увидеть приятные цифры на счёте получится, если реинвестировать проценты – этот способ называют восьмым чудом света. Попробуйте сделать расчёт на калькуляторе сложного процента, будете поражены и озадачены только одним вопросом: почему я не инвестировал раньше?" – добавила Харченко.

Если у вас нет денег на покупку акций, а выходить из дома страшно (или лень), мы писали о пяти популярных способов заработка в интернете.