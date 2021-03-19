Эсеры раскритиковали отчёт Вячеслава Франка

Фракция "Справедливая Россия" в Барнаульской городской Думе оценила итоги работы мэрии в 2020 году неудовлетворительно. По словам лидера эсеров в Думе Оксаны Молодых, позиция справедливороссов совпадает с мнением жителей краевой столицы. Накануне отчёта эсеры спросили мнение почти 2000 человек, большинство из которых крайне негативно высказывались о работе городской власти.

"Основную цепь проблем я бы определила так: провальная кадровая политика, неверные принципы градостроительной деятельности, неэкономный бюджет, транспорт и дороги, закрытость власти", – подчеркнула Молодых.

По её словам, главный метод работы власти сегодня – это "разгребание завалов". Нет ни одной внятной концепции развития сфер жизни города (транспорта, озеленения, сохранения культурного наследия и других). Есть скованность и зависимость в принятии решений, как от органов региональной власти, так и от определённого вида бизнес-сообщества. Как отметила Молодых, от этих недугов есть хорошее лечение – всенародные выборы градоначальника.

Справедливороссы не только аргументировали критику, но и предложили варианты исправления ситуации:

1. Возвращение всенародных выборов главы города и избрание народного градоначальника.

2. Построение новой управленческой команды на принципах профессионализма.

3. Широкомасштабное включение настоящей народной общественности и экспертов в управление городом по вопросам застройки, финансовой политики, транспорта, озеленения.

4. Ревизия бюджета, оборота муниципального имущества, финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий. Ликвидация всех излишеств в расходовании средств, создание алгоритмов по повышению эффективности работы с финансами.

5. Градостроительная реформа.

6. Введение моратория на сокращение зелёных зон и постановка задачи восстановления парков.

7. Реконструкция взаимоотношений с региональной властью на принципах увеличения взаимной ответственности и требовательности.

Напомним, Вячеслав Франк отчитался о своей работе в 2020 году перед депутатами городской думы в пятницу, 19 марта. Большинством голосов отчёт приняли: "за" оказались 32 парламентария, "против" – восемь.