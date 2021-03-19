Число россиян, желающих отдать своих детей в вузы, снизилось в два раза

За последние 10 лет доля родителей, которые собираются отправлять своих детей в вузы после школы, снизилась с 80% до 43%. По мнению экспертов, эта тенденция нормальна и является исправлением перекоса, по которому каждый выпускник должен обязательно получить высшее образование.
Как пишет РБК со ссылкой на исследование сервиса Superjob, 21% опрошенных родителей высказались за поступление детей в среднее профессиональное учебное заведение, в 2010 году такой ответ дали только 8% опрошенных. 26% респондентов пока не определились с дальнейшими планами.
Президент Всероссийского фонда образования Сергей Комков объяснил, что тенденция является нормальной. По его словам, такого ажиотажа вокруг образования в вузах нет в других европейских странах.
Проректор РАНХиГС, директор института финансов и устойчивого развития Андрей Марголин предположил, что родители хотят, чтобы их дети получали специальность, которая сможет сделать отпрысков более конкурентоспособными на рынке труда.
Комментарии
Эта тенденция для России ненормальная.
Нормальная. Столько есть тупых, которым и делать нечего в вузах.Что называется , не потянут. Пусть чем-то попроще займутся. Не для них вузы.
В связи с эти нужно прикрыть большинство появившихся в постсоветскую эпоху ВУЗов, начиная с ВШЭ, ибо часть из них создавалась с подачи запада для воспитания русофобов, а другая часть выпускает "дипломированных" специалистов, не знающих таблицы умножения, русской грамматики и истории, и годных только для работы менеджерами торгового зала, честнее говоря, продавцами. А для такой работы 5 лет учиться, особенно платно, не нужно.
Да потому, что там делать нечего, ничему не учат. Преподаватели дают знания 50-летней давности, материальная база такого же возраста. Скоро и в школу не будет смысла отдавать.
Нормальная тенденция, говорит эксперт. Наверное диплом купил вот и несёт чушь. Любой нормальный родитель хочет чтобы его чадо было образованным и в будущем имело хорошую, высокооплачиваемую работу. Но многие родители не в состоянии оплатить ребёнку обучение, а поступить на бюджет не реально так как там "своими" места уже заняты. Поэтому уже в ближайшем, обозримом будущем мы увидим дефицит кадров и прирост алкашей и наркоманов