Число россиян, желающих отдать своих детей в вузы, снизилось в два раза

За последние 10 лет доля родителей, которые собираются отправлять своих детей в вузы после школы, снизилась с 80% до 43%. По мнению экспертов, эта тенденция нормальна и является исправлением перекоса, по которому каждый выпускник должен обязательно получить высшее образование.

Как пишет РБК со ссылкой на исследование сервиса Superjob, 21% опрошенных родителей высказались за поступление детей в среднее профессиональное учебное заведение, в 2010 году такой ответ дали только 8% опрошенных. 26% респондентов пока не определились с дальнейшими планами.

Президент Всероссийского фонда образования Сергей Комков объяснил, что тенденция является нормальной. По его словам, такого ажиотажа вокруг образования в вузах нет в других европейских странах.

Проректор РАНХиГС, директор института финансов и устойчивого развития Андрей Марголин предположил, что родители хотят, чтобы их дети получали специальность, которая сможет сделать отпрысков более конкурентоспособными на рынке труда.