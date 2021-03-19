Авторов рейтинга школьных столовых удивила реакция алтайских властей

Руководство "Российского движения школьников" (РДШ) недоумевает от реакции алтайских властей на рейтинг по качеству школьного питания (Алтайский край попал в число "невкусных" регионов). Авторы списка не пытались задеть кого-либо, а старались учесть мнение детей, пишет "Банкфакс".
"Наша цель – помочь услышать позицию самих школьников, а не показать на кого-то пальцем. Рейтинг проекта "Шеф в школе" базируется исключительно на мнении детей. Отвечая на блок вопросов, дети фиксируют свою оценку меню, состояние столовой. РДШ получает не рейтинг полезности или свежести питания, не рейтинг профессионализма поваров или эффективности органов исполнительной власти в организации школьного питания, а исключительно рейтинг готовности и желания школьников питаться в школьных столовых", – отметила исполнительный директор РДШ Ирина Плещева.
Этот рейтинг был создан для привлечения властей к диалогу, и руководство Мурманской области (она тоже получила не очень хорошую оценку) уже вступило в сотрудничество. Глава региона рассмотрел меню, созданное при участии шеф-повара Константина Ивлева, и алтайским властям рекомендуют последовать этому примеру.
Напомним, что по результатам опроса учеников, который провело "Российское движение школьников", организация питания в Алтайском крае попала в десятку худших в стране. Министр образования региона Максим Костенко прокомментировал эту информацию так: "Мы были не в курсе, что составляется какой-то рейтинг, но разобрались. Оказывается, участие в голосовании "Российского движения школьников" приняло всего 26 детей из 271 тыс. учащихся в крае. Голосование проходило всего в одной соцсети".
Комментарии
Надоели вы все со своими школьными обедами. Давайте уже учебой займитесь с детьми, а не изучением меню и неуемным желанием покушать вкусненькое. Главное, ради чего дети ходят в школу - учиться, а не представлять себя в кафе или ресторане. Сколько можно говорить о еде. Весь смысл в еде. Вообще то сейчас пост идет. Успокойтесь.
Совершенно верно. Пост. Дети и так полные.
предлагаю в министерстве образования организовать бесплатные обеды, только чур из тех же кастрюль, что и для начальной школы. и чтоб отказаться нельзя было. пусть тоже полезным питаются.
19.03.2021 15:06
- гость -
Отличная идея. Начать с министра
А кто удивился то, единорос директор ООО Глобус?
"Российского движения школьников" (РДШ)
---
вы серьезно? что это за контора такая? я могу создать такую же?
детей кормят хорошо и качественно. Просто дети сейчас избалованы им подовай гамбургеры и картофель фри ,а творог ,овощи и модочные каши едят еденицы. Я лично не помню чтоб меня в школьной столовой кормили творожной запеканкой с клубничным соусом или картофельным пюре с сосиской всё время пичкали гречкой до сих пор терпеть ее не могу .