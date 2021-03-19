Авторов рейтинга школьных столовых удивила реакция алтайских властей

Руководство "Российского движения школьников" (РДШ) недоумевает от реакции алтайских властей на рейтинг по качеству школьного питания (Алтайский край попал в число "невкусных" регионов). Авторы списка не пытались задеть кого-либо, а старались учесть мнение детей, пишет "Банкфакс".

"Наша цель – помочь услышать позицию самих школьников, а не показать на кого-то пальцем. Рейтинг проекта "Шеф в школе" базируется исключительно на мнении детей. Отвечая на блок вопросов, дети фиксируют свою оценку меню, состояние столовой. РДШ получает не рейтинг полезности или свежести питания, не рейтинг профессионализма поваров или эффективности органов исполнительной власти в организации школьного питания, а исключительно рейтинг готовности и желания школьников питаться в школьных столовых", – отметила исполнительный директор РДШ Ирина Плещева.

Этот рейтинг был создан для привлечения властей к диалогу, и руководство Мурманской области (она тоже получила не очень хорошую оценку) уже вступило в сотрудничество. Глава региона рассмотрел меню, созданное при участии шеф-повара Константина Ивлева, и алтайским властям рекомендуют последовать этому примеру.

Напомним, что по результатам опроса учеников, который провело "Российское движение школьников", организация питания в Алтайском крае попала в десятку худших в стране. Министр образования региона Максим Костенко прокомментировал эту информацию так: "Мы были не в курсе, что составляется какой-то рейтинг, но разобрались. Оказывается, участие в голосовании "Российского движения школьников" приняло всего 26 детей из 271 тыс. учащихся в крае. Голосование проходило всего в одной соцсети".