Удалёнка и свободный график. Digital-агентство Zavod ищет нового сотрудника

Барнаульское digital-агентство Zavod ищет в свою команду веб-разработчика. Если вы – опытный специалист, для вас важен молодой дружный коллектив, возможность развиваться и получать стабильную заработную плату, то обратите внимание на эту вакансию.

Обязанности веб-разработчика:

правки в логике клиентских сайтов;

разработка плагинов/модулей для различных CMS;

вёрстка проектов;

​"натяжка" готовой вёрстки.

Требования:

Опыт работы 1-3 года; Опыт создания новых сайтов разного уровня сложности, вёрстки, программирования; ​Опыт работы (чем больше навыков из списка, тем лучше): 1С:Битрикс, Joomla, HTML, Bootstrap, Wordpress, JavaScript, MySQL, CSS, jQuery, Ajax, PHP, HostCMS.

В свою очередь, агентство предлагает своевременную ежемесячную заработную плату и возможность официального трудоустройства. Веб-разработчик Zavod сможет работать удалённо, в свободном графике.

Напомним, в марте 2021 года digital-агентство Zavod отметило четыре года работы. Zavod – это команда профессионалов, которые не останавливаются на достигнутом и постоянно исследуют новые возможности. Агентство успешно запускает новые сервисы, которые делают жизнь удобнее, качественнее и интереснее.

Подробная информация по вакансии по ссылке.

Digital-агентство ZAVOD

Адрес: проспект Социалистический, 109, каб. 110

Телефон 23-03-76

WA +79333100655