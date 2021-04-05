Удалёнка и свободный график. Digital-агентство Zavod ищет нового сотрудника

Барнаульское digital-агентство Zavod ищет в свою команду веб-разработчика. Если вы – опытный специалист, для вас важен молодой дружный коллектив, возможность развиваться и получать стабильную заработную плату, то обратите внимание на эту вакансию.
Обязанности веб-разработчика:
- правки в логике клиентских сайтов;
- разработка плагинов/модулей для различных CMS;
- вёрстка проектов;
- "натяжка" готовой вёрстки.
Требования:
- Опыт работы 1-3 года;
- Опыт создания новых сайтов разного уровня сложности, вёрстки, программирования;
- Опыт работы (чем больше навыков из списка, тем лучше): 1С:Битрикс, Joomla, HTML, Bootstrap, Wordpress, JavaScript, MySQL, CSS, jQuery, Ajax, PHP, HostCMS.
В свою очередь, агентство предлагает своевременную ежемесячную заработную плату и возможность официального трудоустройства. Веб-разработчик Zavod сможет работать удалённо, в свободном графике.
Напомним, в марте 2021 года digital-агентство Zavod отметило четыре года работы. Zavod – это команда профессионалов, которые не останавливаются на достигнутом и постоянно исследуют новые возможности. Агентство успешно запускает новые сервисы, которые делают жизнь удобнее, качественнее и интереснее.
Подробная информация по вакансии по ссылке.
Digital-агентство ZAVOD
Адрес: проспект Социалистический, 109, каб. 110
Телефон 23-03-76
WA +79333100655
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