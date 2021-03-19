Попов: средняя зарплата медиков Алтайского края за время пандемии выросла вдвое

На фоне пандемии зарплата медиков Алтайского края увеличилась и в два раза превзошла среднюю по краю. Об этом министр здравоохранения региона Дмитрий Попов заявил на коллегии 18 марта.
По его словам, средняя зарплата врачей по региону составляет 58 тысяч рублей. Средний персонал получает 32,7 тысячи рублей, младший – 29,7 тысячи. При этом размер зарплаты отличается по уровням оказания медпомощи.
Говоря о предельных значениях, врачи получают от 45 до 75 тысяч рублей, средний персонал – от 26 до 43 тысяч, а младший – от 23 до 33 тысяч.
Всего за время пандемии на ковидные выплаты направили 2,1 млрд рублей, федеральные выплаты получили более 10 тысяч медработников. Больше шести тысяч получили дополнительные доплаты после заболевания коронавирусом – на это потратили 84 млн рублей.
Комментарии
Ещё один любитель цифрами помаячить))) что же тогда медики в том же диагностическом на улицу выходили не довольные? Есть здесь врачи и медперсонал? Напишите свои реальные зарплаты, посмотрим на сколько они выросли
А медики то об этом знают?
Давайте инфу по суммам с шагом в 100руб и сколько её человек получает сейчас и сколько тогда, мы сами тут среднюю посчитаем хотя она нафиг никому не упала зато увидим всю реальность что конкретно изменилось!!!
Зарплата не увеличилась, а у не которых даже уменьшилась в связи с КОВИДОМ, зарплата увеличилась у чиновников и кто работал с больными, и то потом стали урезать, так что в очередной раз обкурившись какой-то дрянью министр сказки рассказывает, пусть официально покажет ведомость зарплатную.
Не верю.
понесли санадали(и) митю