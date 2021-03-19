Заслуженный артист России умер после заражения коронавирусом

Актёр Театра российской армии, заслуженный артист России, режиссёр Виталий Стремовский умер после заражения коронавирусом. Ему было 73 года.

"К сожалению, должен сообщить, что сегодня ночью папа умер. Он болел ковидом, и организм не справился", – написал сын артиста на странице отца в Facebook.

Стремовский родился 13 июня 1947 года в Москве. Окончил школу-студию МХАТ в 1970. Через два года после выпуска пришёл в Театр российской армии. В 1986 году получил образование режиссёра в Щукинском театральном училище и поставил ряд спектаклей, среди которых "Старый холостяк и распутники", "Схватка" и "Марио и фокусник".