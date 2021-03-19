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"Единая Россия" организует общественные обсуждения нововведений в трудовой сфере

, ИА "Амител"
Депутаты партии "Единая Россия" предлагают изменить закон о занятости в России

Фракция "Единая Россия" в Государственной Думе предложила сохранять выплаты на период профобучения для безработных, которые состоят на учёте в центрах занятости. А также более активно трудоустраивать выпускников, поддерживать самозанятых и инвалидов. Об этом сообщает сайт ЕР.

Обсуждение этих поправок проходит сейчас по всей стране. 18 марта в Москве состоялось заседание при участии представителей Министерства труда и профсоюзов, губернаторов и членов партии.

Среди предложений – модернизация центров занятости. Нужно сделать так, чтобы они стали более комфортными для людей. К этому призвал секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.

"Чтобы при помощи государства люди могли, не стоя в очередях, не выходя из дома без лишних справок найти достойную и хорошо оплачиваемую работу", – подчеркнул Андрей Турчак. 

Решить эту проблему может создание цифровой службы занятости населения. Как вариант – через портал "Работа в России". Там будут обязаны указывать свои вакансии (а также наличие рабочих мест для инвалидов) все компании с численностью сотрудников более 25 человек. Турчак также предложил сделать портал более современным и встроить туда возможность подавать заявления на обучение, подтверждать подлинность образовательных дипломов, проходить видеоинтервью. А в будущем в России намерены создать масштабный национальный банк вакансий.

Ещё одна инициатива – расширить список тех, кому нужно помогать искать работу. В частности, инвалидам. Работодатели смогут получать налоговые льготы только по факту их найма, чтобы не было никаких махинаций при трудоустройстве людей с ОВЗ. А также более активно помогать выпускникам вузов до 25 лет – прописать право на первое рабочее место. В профсоюзах идею поддерживают. Ведь сегодня специалистам без опыта найти работу очень непросто. 

Также единороссы настаивают на сохранении выплат официальным безработным во время профессионального обучения. "Ведь в этом период человек снимается с учёта, лишается пособия и получает стипендию", – пояснил первый замруководителя думской фракции "Единой России" Андрей Исаев.

Партия считает нужным поддерживать и самозанятых, как минимум за счёт того, чтобы предоставлять им услуги служб занятости. Алтайские единороссы активно поддерживают все эти поправки. По словам главы комитета АКЗС по социальной политике, члена президиума регионального политсовета "Единой России" Татьяны Ильюченко, это позволит сделать поддержку безработных и самозанятых, индивидуальных предпринимателей и работодателей более комплексной.

"Благодаря им, акцент при трудоустройстве будет сделан на наших граждан, а не трудовых мигрантов. В ближайшее время мы внимательно рассмотрим все принятые в первом чтении изменения. В случае возникновения предложений, связанных с нашей, региональной спецификой, направим их ко второму чтению законопроекта", – подчеркнула Ильюченко.

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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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